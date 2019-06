Meisje gewond na aanrijding tussen vrachtwagen en auto Hildebrandplein

Volgens getuigen wilde de vrachtwagen van de linker- naar de rechterrijbaan wisselen. Tijdens het wisselen knalde de HTM wagen in de zijkant van een personenauto. Ambulancepersoneel heeft zich ontfermd over de inzittenden van de personenauto. Uiteindelijk is een meisje vervoerd naar het ziekenhuis.



Ook de brandweer was voor het incident opgeroepen, maar bij aankomst bleek inzet van de brandweermannen niet nodig.



De auto heeft door de aanrijding flinke schade opgelopen en moest afgesleept worden.



