Meisje in de duinen siert kale vlaggenmasten in Den Haag

Geroofde kunst lag in kringloop­win­kel in Rijswijk: ‘Diefstal was een groot compliment voor ons werk’

10 juni In een kringloopwinkel in Rijswijk is gestolen kunst teruggevonden. Het zijn vier van de zeven werken die vorig jaar in Kijkduin van het Haagse kunstenaarsduo SOGO werden gestolen. Een man die bijna dagelijks in de winkel snuffelt naar mooie vondsten vond ze.