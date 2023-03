Meisje met de Parel feestelijk ‘welkom terug’ geheten op 1 april in Mauritshuis

Nu hangt het Meisje met de Parel nog in het Rijksmuseum in Amsterdam, maar vanaf 1 april is het kunstwerk van Johannes Vermeer weer terug op zijn oude vertrouwde plek in het Mauritshuis in Den Haag. Om te vieren dat het schilderij weer te bewonderen is, organiseert het museum een speciale avond in ‘Meisje’-thema.