Meisje op fiets gewond bij aanrijding in Leidschendam

Syrisch restaurant vliegt voor de vijfde keer in brand: ‘Straks staat óns huis ook in de fik’

19:14 De familie die boven restaurant Aleppo Castle aan het Goeverneurplein in Den Haag woont, voelt zich steeds onveiliger. Gisteren vloog de afzuiging van het restaurant voor de zoveelste keer in brand. ,,Straks staat óns huis ook nog in de fik.’’