Meisje op fiets gewond na aanrijding Stieltjesstraat

Jongeren gebruiken mondkapjes als fashion statement: ‘Ik draag nooit twee keer hetzelfde kapje’

12:01 Medisch hulpmiddel? Voor veel jonge mondkapjesgebruikers is het verplichte lapje stof in de tram of trein vooral een fashion statement, dat het goed doet op Instagram en TikTok. ,,Mijn mondkapje moet lol uitstralen.”