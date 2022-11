Meisje steekt weg over en wordt geschept: slachtoffer is met spoed naar ziekenhuis gebracht

Zaak van man die gegijzeld werd en uit raam sprong muurvast: ‘Misschien was er geschreeuw te horen’

De politie is dringend op zoek naar getuigen die kunnen helpen in de zoektocht naar de mannen die een 41-jarige Chileen maar liefst twee weken vasthielden in een woning in de Haagse wijk Moerwijk en hem flink mishandelden. De man ontsnapte uiteindelijk doordat hij van drie hoog naar beneden sprong.

