Meisje van 12 mogelijk getuige in mishandelingszaak

De raadsvrouw van de verdachte vroeg vandaag de politierechter om zowel het vermeende slachtoffer als het meisje te horen als getuigen. De rechter-commissaris moet eerst bepalen of de minderjarige kan worden gehoord. ,,Niet de leeftijd van het meisje is daarvoor primair van belang, maar of haar welzijn of veiligheid voldoende zijn gegarandeerd’’, aldus de politierechter. Justitie verzet zich niet tegen het horen van de ‘kwetsbare’ getuige. De raadsvrouw maakt wel bezwaar tegen het horen van de 12-jarige in het bijzijn van haar moeder. ,,De moeder was namelijk ook getuige van de gebeurtenis en heeft al verklaard bij de politie. Ze zou haar kind kunnen beïnvloeden’’, zei de advocaat. De moeder en dochter zagen het incident samen vanaf een afstandje gebeuren.

Stomp

Onbekend is wanneer en of het kinderverhoor plaatsvindt en de wanneer strafzaak wordt afgehandeld. De Hagenaar zou zijn voormalige geliefde op het Hijkerveld in de Maasstad uit haar auto hebben gesleurd en haar meerdere malen in het gezicht hebben gestompt toen zij op straat lag. Vervolgens zou hij op het dak van haar auto hebben gestaan en de antenne hebben vernield.



Dat ontkent hij niet. ,,Maar die auto zat al onder de deuken en dat antennetje was al kapot. Had ik er zelf met plakband op gezet. Je hoeft geen deskundige te zijn om te zien dat ik haar niet meermaals in haar gezicht heb gestompt, want dan zou dat toch tot verwondingen hebben moeten leiden,’’ reageerde de verdachte op de beschuldigingen.



