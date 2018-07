Meisje van 14 jaar overleden na botsing in Wassenaar

Video Stapelver­liefd op 'n bolide van 100 miljoen euro

9:08 Godfried Bomans sprak in 1963 over de Duitse diva Marlene Dietrich de woorden 'had mijn vrouw maar één zo'n been'. Voor autoliefhebbers is de Uhlenhaut Coupé van Mercedes-Benz net zo aanlokkelijk. De racewagen is 100 miljoen euro waard.