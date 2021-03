Meisje van 15 in prostitutie: ‘Ik ben er zelf in meegegaan’

Doodgesto­ken Hagenaar (26) in druk Rijswijks park was willekeu­rig slachtof­fer

2 maart De politie gaat ervan uit dat de 26-jarige Hagenaar, die onlangs in zijn rug werd gestoken in een park in Rijswijk, een volstrekt willekeurig slachtoffer is. Rechercheurs onderzoeken of eerdere incidenten in de omgeving verband houden met de dodelijke steekpartij.