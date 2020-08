Meisje 'walgelijk' misbruikt door vriend overleden moeder

Verbod op ‘goor pedohand­boek’, Marcel Jeninga kan het nauwelijks geloven: ‘Kippenvel!’

23 juli Het verspreiden, verwerven of het in bezit hebben van een handleiding voor pedofielen is expliciet strafbaar. Er komt maximaal vier jaar cel op te staan. Twentenaar Marcel Jeninga is dolgelukkig, want hij vocht hier hard voor. „Man, ik heb er kippenvel van op mijn armen!”