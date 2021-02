Meisje zakt bij reddingsactie toch nog door ijs bij Hofvijver

reageer Sloop vaak nog de enige oplossing: ‘Willen woningen laten staan, maar soms is het onvermijde­lijk’

11 februari Duizenden Hagenaren moeten de komende jaren hun woningen uit vanwege sloop. Niet iedereen is daar even blij mee. Waarom worden die complexen niet gewoon gerenoveerd, klonk het de laatste maanden. Maar soms is het gewoon onmogelijk om die oude woningen weer goed te krijgen, zeggen corporaties. ,,Ik zie oudere mensen op de trap uithijgen omdat er geen lift is. Ik vind dat zo erg.’’