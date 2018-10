Meisjes nemen posities over van invloedrijke vrouwen

Donderdag 11 oktober is het voor de zevende keer Wereldmeisjedag, een dag die in het leven is geroepen door Plan Nederland om aandacht te vragen voor ongelijke posities van meisjes wereldwijd. Gedurende de hele week nemen duizenden meisjes van over de hele wereld posities in in de politiek, het bedrijfsleven, de sport en de media.



Directeur Plan International Nederland Monique van ’t Hek wil met deze actie laten zien dat echte verandering voor meisjes en jonge vrouwen wereldwijd pas mogelijk is als zij net zo gewaardeerd en gerespecteerd worden als jongens. ,,We zijn erg blij met de steun van de participerende bedrijven en organisaties. Dit maakt indruk en zet mensen in alle lagen van de samenleving aan het denken. Wij gaan door met onze strijd totdat meisjes er wereldwijd net zo toedoen als jongens.’’