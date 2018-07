Melding brandlucht legt treinverkeer Den Haag gedeeltelijk plat

Oud-collega’s herkennen moordver­dach­te Ans van der Meer op camerabeel­den andere strafzaak

17:57 De verdachten Paul O. (44) en Najma Z. (35), die verdacht worden van de roofmoord op de 85-jarige Ans van der Meer uit Den Haag, hebben een arbeidsverleden bij ABN Amro. Oud-collega’s van de bank hebben Paul O. herkend van beelden in een tweede strafzaak, een woningoverval op een ouder echtpaar in de Stieltjesstraat in Den Haag.