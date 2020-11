Melding schietpartij Gramsbergenlaan, straat afgezet

Twee jaar cel voor schietpar­tij in kapsalon: ‘Mogen van geluk spreken dat het slachtof­fer het heeft overleefd’

19 november De 38-jarige Serkan L. is vandaag door de rechtbank tot twee jaar cel veroordeeld voor zijn aandeel in de schietpartij op klaarlichte dag in een kapsalon aan de Rijswijkseweg in Den Haag. De Hagenaar sloeg en duwde sloeg het slachtoffer, dat even later door vier kogels werd geraakt uit het pistool van de schutter. Het slachtoffer overleefde het. De feitelijke schutter zelf is nog altijd voortvluchtig.