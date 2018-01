Melding van vuurwapen na verkeersruzie blijkt loos alarm

Meerdere politieauto's met zwaailichten en agenten met getrokken pistolen: het was een spectaculair gezicht, gisterochtend op de A4 in Den Haag. Een automobilist werd na een verkeersruzie aangehouden, omdat het vermoeden bestond dat hij in het bezit was van een vuurwapen. Het bleek loos alarm te zijn.