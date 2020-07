Meldingen over troep en kapotte straattegels verlopen nu nog te stroef: Den Haag werkt aan nieuwe app

De BuitenBeter app, waar burgers terecht kunnen met klachten over troep op straat, vandalisme of losliggende stoeptegels, blijkt in Den Haag niet te zijn gelinkt aan gemeentelijke diensten. Meldingen komen hierdoor minder snel binnen en het is onduidelijk wat er met de klachten gebeurt, klaagt de VVD.

In andere steden hebben ze veel succes met dit programma, dat op smartphones werkt. In Rotterdam komen jaarlijks ruim 100.000 meldingen binnen via de app. In Den Haag is de app ook al jaren in gebruik, maar is die volgens VVD-raadslid Ayse Yilmaz maar bij weinig mensen bekend. En bewoners die er wel gebruik van maken, krijgen geen terugkoppeling over hun klacht omdat het programma niet is aangesloten bij de gemeente. Zij vindt dat onbegrijpelijk.

Mooi

Het is volgens Yilmaz namelijk een ideale manier voor burgers om de gemeente te helpen de stad mooi te houden. ,,Wij hebben niet genoeg handhavers om overal in de stad te zijn. Het is ook simpel en slim, want iedereen heeft tegenwoordig een smartphone.’’

Wethouder Hilbert Bredemeijer laat weten dat de gemeente jaarlijks zo’n 100.000 meldingen binnenkrijgt over de buitenruimte. Dat gebeurt via de website van de gemeente, de telefoon, social media en via medewerkers van de gemeente. Maar ook de BuitenBeter App wordt volop gebruikt door bewoners. Een kwart van het aantal meldingen komt via deze app.

Stroef

Hij erkent dat het huidige meldingssysteem verouderd is en dat de afhandeling van meldingen vaak stroef verloopt. Het kan ook wat gebruiksvriendelijker. Bredemeijer is daarom bezig met een nieuw meldingssysteem en app: de MyCleanCity App (MCC App). Hiermee wordt het makkelijker om meldingen te doen. ,,Zo betrekken we onze bewoners beter bij het schoon en mooi houden van de buitenruimte.’’ Het wordt ook makkelijker voor de uitvoerende dienst om de melding te zien en bij te werken.

