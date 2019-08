Melis Stokelaan afgesloten na melding van schietpartij

Vak Apart Een goede stoffeer­der heeft eer van zijn werk

19:56 Over mensen die met hun handen werken en daar meester in zijn. Vandaag een meesterstoffeerder. Ooit vroeg Willem aan Henk of hij in een drukke periode kon komen helpen. ,,Het zou voor zes weken zijn. Ik ben hier inmiddels 35 jaar'', zegt Henk die net z'n bus heeft geladen en een kop koffie in de winkel drinkt voordat hij richting klant vertrekt.