Menko vond de Veluwe al ver, maar nu biedt hij met Alice al 40 jaar hulp aan India: ‘Hulporganisaties hebben te veel regeltjes’

Altijd al was de ‘import’ Haagse Alice Wijnen (1948) geïnteresseerd in dat land van Ghandi en de Ganges. Toen ze met haar echtgenoot, de rasechte Hagenees Menko (1943), plannen maakte voor hun eerste vakantie samen, stelde Alice voor een reis naar India te maken. Menko lacht. „Dat was schrikken! Ik vond eind jaren 70 de Veluwe al ver.”



Hij liet zich overhalen en net als Alice viel hij als een blok voor het land vol tempels, lieve mensen, bergen en oerwouden. Het stond in schril contrast met de extreme armoede, overstromingen en hectiek in New Delhi. „Zwaarbeladen olifanten en ossenkarren met hoog opgestapelde vracht trokken er toen door de straten. Nu verga je er van de diesellucht.”