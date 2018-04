Mensen met achterstand worden op arbeidsmarkt geholpen met bier

En­do­me­tri­o­se-be­han­de­ling in nieuw centrum: 'Je gaat denken dat je gek bent'

14:02 De ziekte is zo slopend dat er voor patiënten niet alleen een chirurg, maar ook een psycholoog klaarstaat. Deze maand opende in HMC Bronovo het eerste ‘holistische’ centrum voor vrouwen met endometriose. Een onbekende ziekte, die veel slachtoffers maakt en hen enorm beperkt in hun leven.