Mensen met down dineren gratis bij Turks restaurant aan haven: ‘Ze hebben een specialiteit’

De reden van deze niet alledaagse actie is volgens de restauranteigenaar simpel. ,,We houden van mensen met het syndroom van Down en vinden ze sympathiek", zegt eigenaar Cemal Karacagun van de zaak aan de Dr. Lelykade in Den Haag. ,,Zij hebben een specialiteit in deze wereld, wij geven ze op onze manier iets speciaals terug. Kinderen mogen ook gratis van ons menu gebruikmaken, maar alléén als ze jonger dan 8 zijn. Voor mensen met Down maakt het bij deze aanbieding niet uit of ze 10 of 100 jaar zijn."