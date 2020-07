‘Mensen met een verstandelijke beperking hebben het zwaar met coronaregels’

Boa’s krijgen bodycam in strijd tegen agressie: ‘Ze verdienen compliment, geen ritje naar het ziekenhuis’

18:59 De handhavers (boa’s) in Den Haag worden uitgerust met een bodycam. De ervaringen zijn zo positief dat de lopende proef wordt omgezet in beleid. ,,Handhavers komen vaak in aanraking met agressie.’’