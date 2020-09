Mensen met mondkapje ergens op hun kin zien eruit als een baby met een slabbetje om

Veel nieuwe besmettin­gen in Den Haag en omstreken

6 september Het aantal coronabesmettingen is deze zondag flink gestegen met 925 nieuwe gevallen. De regio Haaglanden is al enkele dagen de grootste brandhaard. Tussen zaterdagochtend en zondagochtend werden daar 184 nieuwe gevallen geregistreerd, waaronder 115 positieve tests in de gemeente Den Haag, 24 in Delft en 15 in Zoetermeer.