Mensen uit culturele sector en muziekwereld moeten lerarentekort in Den Haag opvullen

Het lerarentekort in Den Haag loopt zó op, dat de klassieke leraar steeds vaker wordt vervangen door professionals uit de kinderopvang en sport- en cultuurwereld. ,,Ideaal is niet, maar alles beter dan kinderen naar huis sturen.''

Wethouder Saskia Bruines introduceerde deze week een nieuw soort invalpool binnen het basisonderwijs. Deze zal bestaan uit mensen zonder onderwijsbevoegdheid, die in geval van bijvoorbeeld ziekte van een leerkracht lessen kunnen overnemen.

Het gaat om mensen uit de culturele sector, de kinderopvang en de sport- of muziekwereld. Als alles volgens plan gaat, is de pool al januari 2020 - midden in de jaarlijkse griepgolf - beschikbaar.

Quote De nood is hoog en alles is beter dan klassen naar huis te sturen Swildens

John Swildens van Klassewerk, dat in het leven is geroepen om het Haagse lerarentekort te bestrijden, spreekt van een goed idee voor de korte termijn. ,,De nood is hoog en alles is beter dan klassen naar huis te sturen. Ik zie het vooral als iets aanvullends. Uiteindelijk is dit natuurlijk niet dé oplossing. Maar het geeft wel weer lucht.''

Swildens werkt vanuit Klassewerk al veel langer aan het plan om een Opleidingsschool Nieuwe Leraren op poten te zetten in de stad. ,,Dat moet een veel duurzamere oplossing zijn voor de problemen waar de stad nu mee kampt. Het gaat dan om mensen die best een bijdrage willen en kunnen leveren in lesgeven, maar die geen zin hebben om de hele pabo te doorlopen en die allicht nog een baan daarnaast hebben. Dit zijn mensen die daadwerkelijk ook onderwijsinhoudelijk veel kunnen bijdragen. Ik schat in, dat dat er zo'n 250 zijn. Een aantal dat echt zoden aan de dijk zet.''

Groen licht

Volgende week dinsdag wordt bekend of deze nieuwe opleidingsschool groen licht krijgt. ,,We horen het om 10.00 uur. Wat mij betreft gaan we dan om 10.05 uur al aan de slag. We kunnen niet wachten om dit in de praktijk te brengen.''

Quote Je moet zo'n onervaren leerkracht in elk geval begelei­ding bieden Surie

Richard Surie van de Muziekschool Den Haag ziet ondertussen wel wat in de invalpool van Bruines. ,,Ikzelf heb een achtergrond als wiskundedocent en zou zo'n samenwerking met het onderwijs zeker zien zitten. Maar het plan moet wel gedegen in elkaar zitten: wanneer er een nieuweling voor de klas komt, zullen kinderen diegene altijd gaan uittesten. Je moet zo'n onervaren leerkracht in elk geval begeleiding bieden, anders gaat het echt niet werken in de praktijk.''