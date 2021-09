Mensensmokkelaar op Noordzee riskeert lange celstraf: ‘Ze proberen met plezierboten niet op te vallen’

Afgelopen vrijdagochtend voeren zeven teleurgestelde Albanezen de haven van Scheveningen binnen. Ze vertrokken de avond daarvoor vanuit de Rotterdamse Veerhaven in een volgepropte zeilboot in de hoop de Engelse kust te bereiken. De Oost-Europeanen hadden er echter geen erg in dat de Kustwacht hun boot al in week lang in de smiezen had. Midden op zee werd zeiljachtje Emma onderschept. In plaats van een nieuw bestaan in het Verenigd Koninkrijk volgt nu een enkeltje naar hun thuisland.