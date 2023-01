Menstruatie, overgang, orgasme; danseressen beelden alle ‘taboes’ rondom vagina uit

Nooit eerder is er gedanst in theater Korzo met het vrouwelijk geslachtsdeel als hoofdonderwerp. Zeven vrouwen van verschillende leeftijden stellen in de voorstelling onder meer de kritiek en onderschatting waarmee het vrouwelijk lichaam te maken heeft aan de kaak. Maar ook de onjuistheden die over de vulva bestaan, zoals dat het normaal zou zijn om tijdens de seks pijn te hebben.

,,De vulva verdient meer aandacht”, stelt theatermaker en bedenker Cecilia Moisio. ,,Want zelfs nu weten we te weinig van haar ware aard. Er bestaan veel taboes over natuurlijke processen zoals schaamhaar, menstruatiebloed, seksualiteit, bevallen en de menopauze. Ook doen er nog veel onwaarheden de ronde over de vulva. Zo ervaart 1 op de 3 vrouwen pijn tijdens seks en ze denken dat dit er gewoon bij hoort. En nog steeds wordt de lust van de man op de vulva geprojecteerd.”

De vooraanstaand psychiater Sigmund Freud stelde vroeger bijvoorbeeld dat vrouwen mentaal ziek waren als zij geen hoogtepunt konden bereiken en pleitte hij voor verwijdering van de clitoris wanneer een vrouw bij stimulering hiervan tot een orgasme kwam.

In de voorstelling komen alle zogenaamde taboes op een informatieve, grappige, maar ook emotionele manier aan de orde. Pink Portal staat zaterdag 21 januari om 20.30 uur in Korzo Theater in Den Haag.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.