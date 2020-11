Mercedes uitgebrand op de Goudsmidsgaarde in Den Haag

Hardware-investeer­der Marie (29) steunt de meest veelbelo­ven­de start-ups van Nederland

25 november Het tijdschrift VIVA komt jaarlijks met een lijst van de 400 meest inspirerende vrouwen van Nederland. Ook Marie Weijler (29) is genomineerd in de categorie Tech & Innovatie. Als enige vrouwelijke hardware-investeerder in Nederland is ze de drijvende kracht achter de nieuwste technologische ontwikkelingen. Ze hoopt meer vrouwen te inspireren om voor haar sector te kiezen.