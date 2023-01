Messen bij tieners onderschept in McDonald’s: ‘Er zijn altijd alleen maar verliezers’

Agenten waren in de fastfoodketen voor een geplande actie, die in het teken stond van de aanpak van overlastgevende jeugd. Het gaat om een vestiging in het centrum van Den Haag, maar het is nog onduidelijk welke locatie het precies betreft. McDonald’s is goed vertegenwoordigd in het Haagse centrum met vestigingen aan de Grote Marktstraat, de Vlamingstraat, het Buitenhof en de Turfmarkt.