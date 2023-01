Messengeweld door tieners? Er is maar één stad waar het vaker gebeurt dan in Den Haag

Populair Afghaans familieres­tau­rant opent vierde vestiging in Den Haag: ‘Wij zijn een gastvrij volk’

In Tilburg, Utrecht en Den Bosch staat Sarban al jarenlang stevig in de top drie van beste restaurants volgens Tripadvisor. Binnenkort kan ook Den Haag genieten van het exotische eten en de bijzondere missie van de familie Alizadah die de oorlog in Afghanistan ontvluchtte en eind 1996 in Nederland aankwam.

