Messentrekker Grote Markt blijft langer vastzitten

Kunst voor de zoetekauw in Museum Voorlinden

19:02 Volgens Museum Voorlinden is de Amerikaanse schilder Wayne Thiebaud (97) nog kerngezond en staat hij drie keer per week op de tennisbaan. Maar uitgerekend bij de opening van zijn eerste overzichtstentoonstelling in Europa, in Wassenaar dus, moet de hoogbejaarde kunstenaar wegens ziekte verstek laten gaan.