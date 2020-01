Messentrekker overvalt Moerwijkse supermarkt

Van boven Joop maakte de oversteek van Den Haag naar Wateringen: ‘Alsof je aan de Rivièra zit’

15:44 Joop Vollebregt (73) is een geboren en getogen Loosduiner die best de oversteek naar de Van Egmondlaan in Wateringen wilde maken, onder voorwaarde dat hij molen De Korenaer en de kerktoren nog kon zien.