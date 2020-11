Met 1200 flessen eigen wijn zingt chansonnière Tess Merlot zich door de tweede golf heen

Tess et les Moutons heette de band die de afgelopen jaren steeds vaker opdook. Niet alleen in Den Haag, maar ook elders in het land. In een uitverkochte kleine zaal van Paradiso en in Radio Tour de France werd de zwierige Franstalige muziek van Tess en haar schapen omarmd als in de vergeten hoogtijdagen van Edith Piaf, Charles Aznavour en Michel Fugain.