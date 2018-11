Met 137 km/uur door Rijswijk

De Prinses Beatrixlaan is de verbindingsweg tussen Den Haag en Rijswijk en gaat richting de A4. Er wordt, als er geen files staan tenminste, vaak te hard gereden. Volgens een Rijswijkse wijkagent is ‘het bewijs geleverd’ dat de Prinses Beatrixlaan af en toe een racebaan is. Hij vraagt zich op Twitter af wat verkeerswethouder Björn Lugthart daaraan denkt te gaan doen. In Rijswijk leeft al lang de wens om de weg te ondertunnelen. Daarover moet worden overlegd met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.



In totaal werden 45 automobilisten met de lasergun betrapt op te hard rijden. De overtredingen gingen van 40 km/uur te hard tot de gemelde 87 km/uur.



Het boetebedrag voor zo'n hoge snelheidsovertreding is niet te berekenen via de website van het Openbaar Ministerie of de ANWB. Zwaardere verkeersovertredingen, zoals dit aanzienlijk te hard rijden, vallen onder het strafrecht. De officier van justitie kan daarvoor zelf straffen opleggen. Dit kan door middel van een OM-strafbeschikking. Dat is meestal ook een boete.