Met 187 kilometer per uur én mitella om over de A4

VolkerWes­sels moet van Revis scherp blijven in Den Haag

10:14 Wethouder Revis (VVD) maakt zich zorgen over de samenwerking met VolkerWessels. De aannemer die veel grote bouwprojecten doet in Den Haag, zoals het Noordelijk Havenhoofd en het Spuiforum, staat onder druk door tegenvallers in het land.