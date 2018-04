'Met 500 Hagenaars ukelele spelen in Zuiderpark'

Wat is het idee?

,,Dit jaar bestaat onze organisatie 5 jaar en we wilden iets met dit jubileum doen. Toen kwamen we op het idee om iets met de cijfers 5 of 50 te doen. Totdat een collega zei: ‘Waarom zo klein denken, wat dacht je van 500?’. Wij focussen ons als organisatie op muziek en natuur, en ukelele spelen leek ons leuk en toegankelijk. Het plan is nu om met 500 Hagenaars tegelijkertijd ukelele te spelen in het Zuiderpark.”

Wat doet Werken aan Welzijn?

,,Onze organisatie geeft muziek- en natuurlessen op basisscholen, maar ook op muziekscholen zoals YMCA in Scheveningen. Wij zijn liefhebbers van natuur en muziek, daarom focussen we ons op deze gebieden. Het doel van onze organisatie is het verbinden van mensen. Muziek is hier een mooi middel voor. Ik hoop dat het lukt de Hagenaars die meedoen aan de Grote Ukelele Show met elkaar te verbinden.”

Hoe werkt het?

,,We hebben nu honderd aanmeldingen binnen en hopen natuurlijk ons streefgetal van vijfhonderd te halen. Op 14 april hadden we al onze eerste workshop voor deelnemers. Er komen er nog meer aan, per wijk worden deze aangeboden. Zodat iedereen goed voorbereid kan meedoen. Bij aanmelding krijgen mensen voor 45 euro een ukelele, een tas en dus een les in ukelele spelen. De ukelele mogen de mensen houden.”

Wat is het plan in juni?

,,Op 16 juni komen alle deelnemers bij elkaar voor een generale repetitie. Hier zetten we de puntjes op de i. De vier liedjes die de deelnemers hebben geleerd in de 1,5 uur durende workshop worden op 30 juni gespeeld in het Zuiderparktheater. Daarna is een show van geoefende ukelele spelers.”‘