Met ‘Adios Corona’ zingen de Règâhs zich door nieuwe lockdown heen: ‘Gelukkig bestaat er muziek’

Golfbrekers Stoere overname van groente­zaak in coronatijd: ‘De winkel draait heel goed’

14 december Je moet het maar durven, in deze tijd een zaak overnemen. Stefan van der Velde twijfelde echter niet toen hij Leo Thiry in zijn groentezaak in Wassenaar kon opvolgen. Hij vertelt erover in de rubriek Golfbrekers.