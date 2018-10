Met Allerzielen je geliefden herdenken

Wat is 'Dichter bij de dood'?

,,Het is een sfeervolle bijeenkomst op begraafplaats Oud Eik en Duinen. Dichters en troubadours komen 2 november met Allerzielen om 18.30 uur samen om voor bezoekers gedichten voor te dragen.''



Waarom Oud Eik en Duinen?

,,Oud Eik en Duinen heeft een 750 jaar lange geschiedenis en biedt ruimte aan de laatste rustplaats van veel bekende Nederlanders. Schrijvers zoals Louis Couperus en Menno Ter Braak. Maar ook cabaretiers Jean Louis Pisuisse en Willy Derby en politici als Willem Drees en Abraham Kuyper liggen begraven op Oud Eik en Duinen.''



Wanneer is dit gestart?

,,In 2016. Dit is de derde keer. We zijn destijds bij Oud Eik en Duinen gaan praten en ze waren direct enthousiast. Ook om dichters te koppelen aan dichters die overleden zijn. De eerste keer waren er zo'n honderd bezoekers, vorig jaar was dat ruim het dubbele aantal.''



Wat kunnen bezoekers verwachten?

,,Dichters en troubadours zijn gekoppeld aan een schrijver of kunstenaar die op de begraafplaats een laatste rustplaats vond. Bij de rustplaats dragen zij een eigen gedicht voor en iets uit het oeuvre van de overleden cultuurdrager.''



Is het niet eng op zo'n begraafplaats?

,,Er zijn bezoekers die het best spannend vinden, maar eenmaal daar valt die angst weg. Dan willen ze vooral gedichten verzamelen om mee te kunnen nemen. En mensen komen met veel verhalen. Ik vind dat bijzonder. Er mag meer gesproken worden over de dood. Dit jaar is er voor het eerst een koor. Het koor zingt onder meer Mens, durf te leven, ooit uitgevoerd door Pisuisse. Mooi toch?''



