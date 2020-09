Met angst en beven voor de tv: ‘Dat beetje zon in de zomer gaat ons seizoen niet redden’

De zomer was mooi, dat zal de eigenaar van strandtent Peukie in Scheveningen niet ontkennen. ,,Maar’’, is Van den Berg stellig, ,,met twee maanden mooi weer komen wij niet uit de kosten. Dat beetje zon in de zomer gaat ons seizoen niet redden. De teller bij mij staat nu 450.000 euro lager dan vorig jaar. Want we mochten dan wel open op 1 juli, maar feesten en partijen bleven verboden. Dat kostte ons ‘maar’ 15 procent omzet, maar ik heb collega's hier op het strand die daardoor nu meer dan 50 procent in de min zitten.’’