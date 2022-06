Met beetwonden en handboeien om ontsnapte ADO-relschopper via tram aan politie, in ziekenhuis aangehouden

ADO Den Haag verwacht fikse boete: ‘Dat is vervelend, maar de imagoscha­de is nog vervelen­der’

ADO Den Haag gaat ervan uit dat de club in elk geval een boete krijgt van de KNVB vanwege de supportersrellen van zondag. ,,Die boete gaat wel komen. Dat is heel vervelend, maar nog vervelender is de imagoschade voor de club”, zegt waarnemend directeur Edwin Reijntjes.

30 mei