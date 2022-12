Met beslag en frituur in de weer voor SchuldHulpMaatje: ‘We delen 700 oliebollen uit’

Onze professoren Hoe sla energie uit duurzame brandstof in grote volumes op? ‘Aarde als één grote batterij’

We verbruiken in Nederland per jaar 800 terrawatuur aan energie. Als we dat uit duurzame brandstof zoals waterstof moeten halen, is het ook nodig om grote volumes op te slaan. Hadi Hajibeygi onderzoekt hoe dat ondergronds kan.

24 december