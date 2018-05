Met dagvaarding in gezette schoen sleept politie nominatie in wacht

Sinterklaas was in het land en verdachten die op politiebureau Hoefkade in Den Haag een nachtje moesten blijven, mochten hun schoen zetten. Bij velen zat er echter geen snoepgoed in de schoen vanmorgen, maar een dagvaarding.

Sinds vandaag is de Sint weer in ons land

Zo'n jarenlange traditie dat schept immers een culturele band.

Over de Zwarte Piet discussie zullen wij niets roepen.

Geen woord daarover, laat de kinderen feesten en snoepen.

Zij zetten vanavond voor het eerst dit jaar hun schoen.

En Sinterklaas vult die dan vanuit traditioneel fatsoen.

Ook de ingesloten verdachten aan basisteam Hoefkade zetten vandaag hun schoen(nen)

De vraag is of de sint (piet) hier ook iets in zal doen....