Met de auto de bouwmarkt in: Hornbach in Ypenburg heeft nu ook een drive-in

In sommige filialen in het land kon je al met je busje de bouwmarkt inrijden, maar bij Hornbach in Den Haag kon het al die tijd niet vanwege een gebrek aan ruimte. Maar nu er een plek is vrijgekomen naast de bouwmarkt in Ypenburg, zag het bedrijf zijn kans schoon. En dus werd gisteren de vijfde drive-in van Hornbach in Nederland geopend.

Directeur Evert de Goede van Hornbach Nederland is erg in zijn nopjes met de nieuwe drive-in. Trots rijdt hij, samen met zijn Haagse vestigingsmanager Emile Gies, rond in de loods langs de A13. Die ligt pal naast het bestaande gebouw van Hornbach.

In het pand, dat 3000 vierkante meter groot is, liggen onder meer grote hoeveelheden gipsplaten, zand, grind, betonmortel en cement. Bouwers laden de spullen ter plekke in een busje in en rekenen vervolgens bij de kassa af. Het pad is zo groot dat andere auto’s kunnen passeren.

Quote Hier in Den Haag komen veel professio­nals met busjes ’s morgens langs om hun spullen te halen De Goede