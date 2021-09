Met de bankpas van doodgestoken Myron (17) is na zijn dood eten besteld en een treinkaartje gekocht

De familie van de jeugdige Hagenaar merkte dat er na Myrons dood verschillende contactloze betalingen zijn gedaan. Dat was op 9, 10 en 13 mei. Op zondagavond 9 mei is er bij de KFC aan het Spui eten besteld. Later die nacht is er met de pas een treinkaartje op station Hollands Spoor gekocht.

De politie toont beelden van twee pinners. Het gaat om mannen met mondkapjes en een zwarte pet en blauwe capuchon op hun hoofd. Hen wordt niet verweten dat ze bij het steekincident aanwezig waren of de pas hebben gestolen. De politie is wel benieuwd hoe ze aan de kaart zijn gekomen.

Vergelding

Het Openbaar Ministerie denkt dat Myron het slachtoffer is geworden van een vergelding in de drillrapscene, een muziekstroming waarin geweld wordt verheerlijkt, in clips met grote messen wordt gezwaaid en rivaliserende groepen elkaar uitdagen en ‘dissen’. Bekenden zeggen dat hij is overleden door een ‘beef’, straattaal voor ruzie. In totaal zijn er tien, voornamelijk minderjarigen, als verdachten aangehouden.