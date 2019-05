Met de handen in de aarde bij volkstuin in Tuinenpark De Groene Zoom

Hoe heeft u deze groene oase ontdekt?

,,Tijdens een etentje met mijn hockeyelftal 'op de tuin'. Daarna heb ik meteen uitgezocht of er plek was. Ze hadden een wachtlijst, maar na een paar maanden had ik een tuin en een flinke ook. Zo'n driehonderd vierkante meter groot.‘’



Mag u planten naar hartenlust?

,,Zolang de buren geen last hebben mag je zelf bepalen wat je doet. Alles kan, hoge bomen uitgezonderd. Bloemen, groenten, waterpartijen. Ik heb een combi van een sier- en een moestuin, gedeeld door een vijver.‘’



Van alles wat dus?

,,Ja, de vijver lijkt op een sloot en zit vol goudvissen en kikkers. We hebben verschillende terrassen en een oude appelboom. Tussen maart en oktober eten we uit de moestuin. Wat niet opgaat vriezen we in.‘’



Moet u hard werken voor een goede oogst?

,,Ik ben twee à drie keer in de week bezig in de tuin. Zeker in het voorjaar, dan groeit het onkruid extra hard. Ik zit dus niet in de volkstuin, maar werk met mijn handen in de aarde. Heerlijk vind ik dat.''