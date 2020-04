Met de lokale dronkaards heb ik 1,5 meter bier weggeklokt tot de ontwijkagent ons huiswaarts joeg

Dan nog liever in quarantaine. Veel was er niet te doen, deze Koningsdag: een beetje naar de Oranjes gluren en een ‘Nationale Toost’. Die toost was een schrale troost. Mocht pas om 16.00 uur ’s middags. Dan is het lang wachten, zeker na het andere officiele moment dat wij geacht werden in acht te nemen: het zingen van het Wilhelmus om 10.00 uur ’s ochtends. Bij voorkeur op het balkon, had het Oranje Comité verordonneerd.