Met de stoofpotten van de Spaanse Moeder kun je de hoogste bergtop aan

Video's Konings­paar 'voorlopig' niet in Gouden Koets

Het koningspaar stapt ‘voorlopig’ niet in de Gouden Koets. Het koninklijke voertuig zal ‘pas weer kunnen rijden als Nederland daar klaar voor is’. En dat is nu niet het geval. Dat bericht brengt koning Willem-Alexander vandaag naar buiten. ,,Onze geschiedenis bevat veel om trots op te zijn. Tegelijkertijd biedt ze ook leerstof om fouten te erkennen en in de toekomst te vermijden", aldus de koning in een videoboodschap op sociale media.

13 januari