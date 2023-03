Met deze kaart voorkom je dat je in Wassenaar op een bom stuit

‘Eenmaal binnen was ik verkocht’: hoe weerstand tegen ‘duinpuist’ omsloeg in liefde voor Zuider­strand­the­a­ter

Bunker, duinpuist, flatertheater of ansjovishal. Noem maar een paar bijnamen die het Zuiderstrandtheater bij zijn komst in 2014 kreeg. Omwonenden zagen het industriële gebouw niet graag komen aan zee. Gaandeweg werd deze ‘puist’ juist omarmd. Stonden Scheveningers zélf op het podium in vissersopera’s. ‘Ik ben daardoor andere genres in het theater gaan bekijken.’