Met dit zeldzame zelfportret haalt Mauritshuis ‘zeventiende-eeuwse James Dean’ in huis

Topstuk in tehuis: Meisje met de Parel op bezoek in de eetzaal

Ook hebben de goede contacten van het museum geholpen om het werk naar Nederland te krijgen. Hoofd collectie & wetenschap van het Mauritshuis Edwin Buijsen heeft 20 jaar lang promotieonderzoek gedaan naar Van de Venne, een schilder die furore maakte in Middelburg maar het grootste deel van zijn leven in Den Haag woonde en werkte. ,,De Amerikaanse verzamelaar wilde het portret aanvankelijk niet van de hand doen", zegt hij. ,,Omdat hij weet dat het bij het Mauritshuis in goede handen is, is hij overstag gegaan.”