Met ‘duokaartjes’ 280 bezoekers naar Harrie Jekkers in Zuiderparktheater

Harrie Jekkers treedt eind deze maand en begin september vijf keer op in het Zuiderparktheater met zijn show Achter de Duinen. Het is het programma waarmee hij sinds september 2018 in de Koninklijke Schouwburg staat, maar dat daar moest worden opgeschort na de corona-uitbraak. Per keer zijn er 280 kaartjes beschikbaar.

,,We hebben gekeken naar de maximale capaciteit van het openluchttheater en naar hoe we de show rendabel kunnen neerzetten”, zegt Sanne Bakker van het Zuiderparktheater. ,,Om de 280 te halen, verkopen we duoplekken waarbij bezoekers in het gezelschap van iemand uit het eigen huishouden naar het theater komen.”

Hagenees

In Achter de Duinen vertelt de in de buurt van het Zuiderpark geboren en getogen cabaretier met liedjes en conferences over zijn Haagse jeugd. Over zijn Hagenese vader die hield van ADO, klaverjassen en bier en over zijn moeder die meer Hagenaer was dan Hagenees.

Het is de eerste soloshow van Jekkers nadat hij zich 23 jaar eerder had teruggetrokken uit het theater. Met het programma treedt hij in de voetsporen van Paul van Vliet die zes jaar lang een eigen zondagmatinee had in de Koninklijke Schouwburg. Kaartjes zijn verkrijgbaar via de site van het Zuiderparktheater.