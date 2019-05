Met een beetje aangewakkerde vreemdelingenhaat krijg je de grazende kudde in de gordijnen

Het valt niet mee een bekende kop te vinden op die posters. Verfrissend, al die nieuwe smoeltjes. Dat was bij de Provinciale Verkiezingen wel anders. Daar werd het beeld wekenlang bevuild met bekende politici waar je geeneens op kon stemmen. Een ernstige weeffout in onze democratie.



Nee, dan Europa: stralend kijken de onbekende smoeltjes je aan. Zoals Sent Wierda van de partij Van de Regio. Beetje onduidelijke naam. Welke regio wordt hier bedoeld? Hij is een lijstverbinding aangegaan met de Piratenpartij. Een bijzondere versmelting. De Piratenpartij Van de Onbekende Regio, daar gaat geen zinnig mens op stemmen. ‘Samenwerking ja, superstaat nee’, brult de poster van ChristenUnie/SGP. Superstaat? Is dat een nieuw soort viagra? Beetje hypocriet, deze slogan. Alsof het Hemelse Rijk van God géén superstaat is. De partij Jezus­leeft krijgt van mij de prijs voor de beste verkiezingsslogan: ‘Jezus ja, EU nee.’ Zeg nu zelf, daar is geen speld tussen te krijgen. Halleluja! Religie, de laatste reddingsboei der zwakke geesten, zei de onvolprezen Gerrit Komrij.



Misschien toch maar kiezen voor het altijd vertwijfeld klinkende ‘EU’. Dan kan ik terecht bij Volt. Dit is een pro-Europapartij die, gezien hun aanplakbiljet, lijkt op de besluitvorming in het Europese parlement: vluchtig in mekaar geknutseld en garant voor een waardeloos resultaat. En wie hangt ernaast? De lijsttrekker van het Forum voor Democratie. Een mij onbekende grootheid. Alweer zo’n totaal onbekende harses. Hij oogt wel als iemand die een greep in de partijkas zou kunnen doen en is derhalve prima geschikt voor deze partij. De man heeft de kin van Buma, het haar van Balkenende en een bescheten glimlach van zichzelf. Hij lacht zó zuur, zelfs een citroen krijgt er de hik van.



Met zijn poster is wel iets vreemds aan de hand: op zijn schouder zit de uil van Minerva. De gestalte van Thierry Baudet doemt achter hem op alsof-ie zeggen wil: ik eis een boreaal resultaat. Ik denk dat dat wel gaat lukken. Met een beetje aangewakkerde vreemdelingenhaat krijg je de grazende kudde in de gordijnen.



