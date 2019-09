Met een beetje mazzel had De Mos nog een eigen storm naar zich vernoemd gekregen

Noord-Drenthe scoort het hoogst op de zogeheten ‘Brede Welvaartsindicator’. Vergeleken met alle andere regio’s in ons land is het daar het beste toeven. Dat slaat nergens op. Er is sprake van een misverstand. Het betreft hier natuurlijk de Brede Uitvaartindicator. Drenthe is namelijk een prima omgeving om dood te gaan. Er gebeurt geen hol. Als ik moet sterven, laat ik mij naar Drenthe vervoeren, omdat de overgang van leven naar dood daar helemaal niet opvalt. In Drenthe begraven ze ook geen mensen - ze zetten ze in bushokjes. Je kan Drenthe van de kaart gummen, niemand zal het merken.